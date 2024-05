Formazioni ufficiali Milan Salernitana: le scelte di Pioli e Colantuono per il match di stasera, ultima panchina per il rossonero

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan Salernitana. Ecco come scenderanno in campo le due compagini per il match che andrà in scena a San Siro alle 20:45, valevole per la 38^, nonché ultima, giornata del campionato di Serie A. Queste le scelte di Pioli, alla sua ultima panchina in rossonero, e di Colantuono.

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Gyomber, Pasalidis; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Kastanos, Candreva; Tchaouna.