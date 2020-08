Formazioni ufficiali Milan-Florentia: le scelte dei due tecnici per la gara di Serie A femminile in programma questo pomeriggio a Vismara

Formazione confermata rispetto alle probabili per Maurizio Ganz che questo pomeriggio contro la Florentia schiera dal primo minuto la Dowie in avanti al fianco di Valentina Giacinti. Qualche modifica rispetto alle previsioni invece per Carrobbi che inserisce a centrocampo la Bordin e in avanti la Pugnali prende il posto di Wagner.

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Longo, Jane; Grimshaw; Giacinti, Dowie.

FLORENTIA (4-3-3): Tampieri; Ceci, Bursi, Pisani, Dongus, Re, Bardin, Imprezzabile, Pugnali, Martinovic, Cantore.