Serie A femminile, Milan-Florentia: le probabili formazioni della prima giornata che si disputerà al centro sportivo di Vismara

Oggi ore 17:45, il Milan Femminile sfiderà al Centro Sportivo Vismara la Florentia San Gimignano nel match valido per la prima giornata di Serie A. Le rossonere contro la formazione toscana hanno vinto solo una volta nelle ultime due stagioni, 1-0 il 17 marzo 2019 su autorete di Rodella allo Stadio Brianteo di Monza, dopo un tiro dell’ex Nora Heroum. SEGUI IL LIVE DI MILAN-FLORENTIA QUI.

LA FORMAZIONE ROSSONERA – Oggi Maurizio Ganz vuole vincere per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione 2020/2021. Il tecnico friulano cambia poco rispetto al match visto contro l’Ajax, in cui Giacinti e compagne sono riuscite ad imporsi 0-5. Unico vero ballottaggio Bergamaschi-Rizza per la fascia destra, con Grimshaw e Jane titolari a centrocampo. Dovrebbe giocare dal primo minuto anche Rask, assente contro le olandesi. In avanti il tandem Dowie-Giacinti.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Jane; Grimshaw; Giacinti, Dowie.

FLORENTIA (4-4-2): Tampieri; Ceci, Bursi, Pisani, Dongus, Re, Wagner, Imprezzabile, Nilsson, Martinovic, Cantore.