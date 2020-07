Formazioni ufficiali Milan-Bologna: Saelemaekers dal primo minuto

Formazioni ufficiali Milan-Bologna: ecco le scelte di Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic per questo match di campionato

Formazioni ufficiali Milan-Bologna: non si lascia andare al turnover sfrenato Stefano Pioli, che mantiene una buona parte dell’undici di fiducia delle ultime gare. Sulla destra in difesa Calabria la spunta su Conti, confermati ancora dal primo minuto Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo nessun turno di riposo per Kessie, mentre al suo fianco ritroviamo Bennacer dal primo minuto. Paquetà parte dalla panchina con Calhanoglu e Rebic che saranno accompagnati dal rientrante Alexis Saelemaekers a fare da supporto all’unica punta Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: A.Donnarumma, Begovic, Conti, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunic, Brescianini, Colombo, Leao, Bonaventura, Maldini. Allenatore: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Poli; Sansone, Soriano, Orsolini; Santander. A disposizione: Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Mbaye, Krejci, Baldursson, Svanberg, Medel, Olsen, Juwara, Barrow, Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Milan-Bologna streaming e diretta tv

Milan-Bologna è in programma sabato 18 luglio 2020 alle ore 21:45 ecco dove sarà trasmessa tra Sky e DAZN.

Milan-Bologna, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Calabria dovrebbe prendere il posto di Conti sulla fascia destra, mentre sarà confermato il resto della linea difensiva composto da Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Si ricompone dal primo minuto la coppia di centrocampo formata da Kessie e Bennacer. Ibrahimovic ancora dal primo minuto davanti, supportato da Calhanoglu, Rebic e Saelemaekers, che torna a disposizione dopo la squalifica.

BOLOGNA – 4-2-3-1 anche per gli uomini di Mihajlovic, che conta solamente due indisponbili: Schouten e Bani. Ballottaggio Mbaye-Denswil sulla fascia destra della difesa. Completeranno il reparto Tomiyasu, Danilo e Dijks. La diga davanti alla difesa verrà formata da Medel e Dominguez, quest’ultimo in ballottaggio con Poli. Orsolini, Soriano e Barrow invece agiranno alle spalle dell’unica punta Palacio.

Arbitro Milan-Bologna: i precedenti con Massa

Davide Massa ha diretto 141 incontri in Serie A, 17 nel torneo in corso. Il Milan ha 11 precedenti con Massa arbitro in campionato: quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ecco i precedenti tra il Milan e il Bologna.