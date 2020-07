Milan-Bologna streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Bologna streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A

Milan-Bologna streaming: tornano immediatamente in campo i rossoneri dopo la bella rimonta contro il Parma. E’ un momento magico per gli uomini di Pioli, che dalla ripresa del campionato hanno totalizzato ben 17 punti in 7 partite, con statistiche e numeri da record. La zona Europa League è agganciata e l’obiettivo di Romagnoli e compagni è quello di superare Napoli e Roma, conquistando la qualificazione diretta ai gironi della competizione europea. A San Siro arriva il Bologna di Mihajlovic, che vanta anch’esso un ottimo stato di forma. Nell’ultimo match i rossoblu hanno fermato il Napoli sull’1-1 e al Meazza arriveranno con fame di punti.

Milan-Bologna streaming e diretta tv

Milan-Bologna è in programma sabato 18 luglio 2020 alle ore 21:45 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Bologna, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Calabria dovrebbe prendere il posto di Conti sulla fascia destra, mentre sarà confermato il resto della linea difensiva composto da Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Si ricompone dal primo minuto la coppia di centrocampo formata da Kessie e Bennacer. Ibrahimovic ancora dal primo minuto davanti, supportato da Calhanoglu, Rebic e Saelemaekers, che torna a disposizione dopo la squalifica.

BOLOGNA – 4-2-3-1 anche per gli uomini di Mihajlovic, che conta solamente due indisponbili: Schouten e Bani. Ballottaggio Mbaye-Denswil sulla fascia destra della difesa. Completeranno il reparto Tomiyasu, Danilo e Dijks. La diga davanti alla difesa verrà formata da Medel e Dominguez, quest’ultimo in ballottaggio con Poli. Orsolini, Soriano e Barrow invece agiranno alle spalle dell’unica punta Palacio.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Castillejo, Leo Duarte, Musacchio, Paquetá

BOLOGNA (4-2-3-1)- Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Bani, Schouten.

Milan-Bologna, i precedenti con Massa

Domani sera, il Milan, dopo aver battuto in rimonta il Parma, affronterà il Bologna nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. I rossoneri vorrebbero proseguire il cammino verso l’Europa League. Il sito ufficiale dell’AIA ha stilato la designazione arbitrale per la sfida tra la compagine di Pioli e quella di Mihajlovic. Dirigerà l’incontro Massa. Assistenti: Bresmes e Imperiale. Quarto uomo: Ghersini. Var: Nasca, Assistente Var: Alassio.