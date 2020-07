Probabili formazioni Milan-Atalanta: le scelte di Pioli e Gasperini

Probabili formazioni Milan-Atalanta: ecco le scelte di Stefano Pioli e Gaserini per il match valevole la giornata numero 36 di Serie A

Formazioni Milan-Atalanta: ecco le scelte di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini per la sfida di questa sera a San Siro tra rossoneri e Dea, match valevole la giornata di Serie A numero 36. Milan e Atalanta sono tra le squadre più in forma del campionato come testimoniato dalla media punti accumulata da quando la Serie A è ripresa dopo il lockdown: entrambi sopra i 2,5 a partita. Contro i bergamaschi il tecnico del Diavolo dovrà fare i conti con assenze pesantissime, quali quelle di Bennacer e Theo Hernandez, perni insostituibili nella rosa del Diavolo. Al loro posto ci saranno Laxalt e Biglia, che dovranno dimostrarsi all’altezza dell’incarico.

Milan-Atalanta, ultime e probabili formazioni

MILAN – Assenze pesantissime per i rossoneri, che dovranno rinunciare a Bennacer e Theo Hernandez per squalifica e a Conti e Romagnoli per infortunio. Difesa ridisegnata quindi, composta da Calabria, Kjaer, Gabbia e Laxalt. In mezzo al campo al fianco di Kessie agirà Biglia in cabina di regia. Confermato il tris di trequartisti formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Davanti insostituibile Zlatan Ibrahimovic.

ATALANTA – Nessun indisponibile tra gli uomini di Gasperini. 3-4-2-1 per i nerazzurri: Toloi, Caldara e Sutalo a formare la linea a tre difensiva. Hateboer e Gosens ali di centrocampo, al centro De Roon e Pasalic. Davanti unica punta Muriel, verrà supportato dal Papu Gomez e Malinovskyi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Muriel.