Formazioni ufficiali Lazio Milan: Mario Mandzukic centravanti, dentro anche Tomori in difesa e Theo Hernandez

Formazioni ufficiali Lazio Milan: nessuna sorpresa rispetto alla vigilia per Stefano Pioli che decide di schierare Mario Mandzukic centravanti con Theo Hernandez nuovamente terzino. In difesa confermata la coppia Kjaer-Tomori, in panchina Romagnoli e Rafael Leao.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Strakosha; Hoedt, Musacchio, Patric; Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira; Muriqi. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Mandžukić. A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão. All.: Pioli