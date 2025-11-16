News
Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte di Gattuso su Gabbia e Ricci
Formazioni ufficiali Italia Norvegia, gli Azzurri si presentano con questo undici titolare nel match in programma a San Siro
Alle ore 20:45 allo Stadio San Siro scenderanno in campo Italia e Norvegia nel match valido per l’ottava ed ultima giornata del girone F delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri hanno una sola chance per accedere direttamente alla competizione: vincere con 9 gol di scarto. Uno scenario praticamente impossibile, si giocheranno la qualificazione ai playoff del mese di marzo.
Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, ha diramato la formazione ufficiale, queste le sue scelte su Matteo Gabbia e Samuele Ricci, i due calciatori del Milan convocati per questi due incontri della Nazionale. Questi i ventidue calciatori che scenderanno in campo dall’inizio:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito. Allenatore: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Allenatore: Solbakken.