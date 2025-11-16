Connect with us

La Russa risponde a Gattuso: «Andrò a San Siro per tifare Italia. Ribadisco però una cosa»

Matri: «Per il Milan punti che peseranno. Se vai a guardare le partite però la squadra ha attaccato»

Malesani rivela: «Galliani e Berlusconi provarono a portarmi al Milan»

Haaland, stoccata al Milan: «Sono state due volte a San Siro. Scelgo i Coldplay»

Abodi esalta la scelta di Milan e Inter per San Siro! Le dichiarazioni

8 secondi ago

La Russa

La Russa ha risposto nuovamente al commissario tecnico Gennaro Gattuso, stemperando un po’ la tensione

Il Presidente del Senato (noto tifoso dell’Inter) Ignazio La Russa, è tornato nuovamente sullo scambio di battute con il commissario tecnico della Nazionale di Gennaro Gattuso.

STASERA A SAN SIRO«Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso a invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza e intendo né fisica né verbale».

PERSEGUITI PENALMENTE«Io ho visto l’incontro all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso quello che solo ora il ct denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente».

Si è concluso poi con un invito del presidente del Senato al ct Gattuso per un pranzo in senato.

