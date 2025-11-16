HANNO DETTO
La Russa risponde a Gattuso: «Andrò a San Siro per tifare Italia. Ribadisco però una cosa»
La Russa ha risposto nuovamente al commissario tecnico Gennaro Gattuso, stemperando un po’ la tensione
Il Presidente del Senato (noto tifoso dell’Inter) Ignazio La Russa, è tornato nuovamente sullo scambio di battute con il commissario tecnico della Nazionale di Gennaro Gattuso.
STASERA A SAN SIRO – «Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso a invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza e intendo né fisica né verbale».
PERSEGUITI PENALMENTE – «Io ho visto l’incontro all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso quello che solo ora il ct denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente».
Si è concluso poi con un invito del presidente del Senato al ct Gattuso per un pranzo in senato.