Formazioni ufficiali Irlanda Portogallo: la scelta di Martinez su Leao

3 ore ago

Formazioni ufficiali Irlanda Portogallo: Roberto Martinez, CT dei lusitani, ha deciso di far partire dalla panchina il rossonero Rafael Leao

Il Portogallo scende in campo stasera a Dublino contro l’Irlanda per conquistare il pass per i Mondiali 2026. Alla formazione del CT Roberto Martínez basta vincere almeno una delle ultime due gare del girone per strappare la qualificazione diretta.

Nella formazione ufficiale, tuttavia, non c’è spazio per il rossonero Rafael Leão, che parte dalla panchina, ma potrebbe essere impiegato a gara in corso. L’attacco sarà guidato dalla stella Cristiano Ronaldo.

FORMAZIONI UFFICIALI

  • IRLANDA (5-3-2): Kelleher; Coleman, Collins, O’Shea, O’Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott. All. Hallgrimsson.
  • PORTOGALLO (4-3-3): Diego Costa; Cancelo, Inacio, Ruben Dias, Dalot; Joao Neves, Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. All. Roberto Martinez.
