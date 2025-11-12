Allenamento Milan, il programma completo del rientro dei nazionali: da Modric a Leao… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare entra nel vivo della preparazione al Derby di Milano, in programma per il prossimo 23 novembre, seguendo una tabella di marcia ben definita in questa sosta per le Nazionali. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il programma settimanale a Milanello è stato studiato per gestire al meglio le energie e reintegrare gradualmente i giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

Oggi, mercoledì, e domani, giovedì, sono in programma sedute mattutine di allenamento. L’attività più significativa della settimana si terrà venerdì con un’amichevole a Solbiate Arno contro l’Entella, un test utile per mantenere alta la condizione fisica del gruppo rimasto a Milanello, inclusi elementi importanti come Rabiot e Gimenez, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

Dopo l’amichevole, il tecnico livornese concederà tre giorni liberi alla squadra, prima della ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio. Da mercoledì in poi, Allegri ha fissato allenamenti al mattino fino a sabato, giorno in cui si terrà la rifinitura conclusiva prima della stracittadina contro l’Inter.

Il rientro a ranghi completi sarà graduale. I primi a tornare a Milanello, già martedì, saranno Mike Maignan, Christopher Nkunku, Matteo Gabbia, Samuele Ricci, Strahinja Pavlovic e Rafael Leao. Mercoledì è atteso il rientro di Luka Modric e David Odogu, mentre giovedì torneranno a disposizione Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. Il puzzle del Milan sarà ricomposto appena in tempo per affrontare al meglio la sfida cruciale contro i rivali cittadini.