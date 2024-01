Formazioni ufficiali Atalanta Milan Primavera: ci sono Bartesaghi e Pellegrino. Ecco le scelte per il match di campionato

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali alle ore 13:00 scenderanno in campo Atalanta e Milan Primavera per il match valevole per la diciottesima giornata di campionato. Ecco le scelte di formazione di Bosi ed Abate. ATALANTA MILAN PRIMAVERA LIVE

Atalanta (3-4-2-1): Pardel; Tornaghi, Comi, Tavanti; Ghezzi, Colombo, Manzoni, Armstrong; Vavassori, Bonanomi; Vlahovic. All. Bosi. A disp. L. Sala, Obrić, Riccio, Chiggiato, Fiogbe, Ragnoli Galli, Jonsson, Martinelli, Capac, Cassa, Ramaj

Milan (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Pellegrino, Nsiala, Bartesaghi; Eletu, Malaspina; Cuenca, Scotti, Bonomi; Camarda. All. Abate. A disp. Torriani, Bartoccioni, Parmiggiani, Liberali, E. Sala, Perera, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele. Allenatore: Ignazio Abate.