Connect with us

News

Formazioni ufficiali Irlanda Portogallo: la scelta di Martinez su Leao

News

Norvegia Estonia 4-1: Haaland manda l'Italia agli spareggi Mondiali? Il resoconto del match odierno

News

Formazioni ufficiali Moldova Italia: le scelte di Gattuso su Ricci e Gabbia

News

Moldavia Italia LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Gabbia e Ricci dalla panchina

News Settore giovanile

Milan Futuro, weekend di sosta anche per i ragazzi di Oddo. Il motivo

News

Formazioni ufficiali Irlanda Portogallo: la scelta di Martinez su Leao

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

leao-portogallo

Formazioni ufficiali Irlanda Portogallo: Roberto Martinez, CT dei lusitani, ha deciso di far partire dalla panchina il rossonero Rafael Leao

Il Portogallo scende in campo stasera a Dublino contro l’Irlanda per conquistare il pass per i Mondiali 2026. Alla formazione del CT Roberto Martínez basta vincere almeno una delle ultime due gare del girone per strappare la qualificazione diretta.

Nella formazione ufficiale, tuttavia, non c’è spazio per il rossonero Rafael Leão, che parte dalla panchina, ma potrebbe essere impiegato a gara in corso. L’attacco sarà guidato dalla stella Cristiano Ronaldo.

FORMAZIONI UFFICIALI

  • IRLANDA (5-3-2): Kelleher; Coleman, Collins, O’Shea, O’Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott. All. Hallgrimsson.
  • PORTOGALLO (4-3-3): Diego Costa; Cancelo, Inacio, Ruben Dias, Dalot; Joao Neves, Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. All. Roberto Martinez.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.