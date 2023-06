Fontana su Ibrahimovic: «Grandissime doti di leader, in campo e fuori». Le parole del presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana ha omaggiato sui social Zlatan Ibrahimovic nel giorno dell’addio al Milan. Ecco le parole del presidente della Regione Lombardia:

«Zlatan Ibrahimovic saluta ufficialmente il Milan. Non ha ancora comunicato se lascerà l’attività agonistica o continuerà a giocare. Gli rivolgo un saluto da tifoso rossonero e un ringraziamento per la collaborazione che ha offerto alla Regione Lombardia durante il periodo del covid e in ogni occasione in cui lo abbiamo coinvolto nelle nostre iniziative. Conoscendolo personalmente ho potuto apprezzare le sue grandissime doti di leader, in campo e fuori dal campo. In bocca al lupo qualunque sia il suo futuro»