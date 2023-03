Fontana: «Stadio Milan? Cardinale mi ha detto questo»

Su TV Play, il presidente Attilio Fontana parla così dopo l’incontro con Cardinale in merito al nuovo stadio per Milan e Inter

Su TV Play, il presidente Attilio Fontana parla così dopo l’incontro con Cardinale in merito al nuovo stadio per Milan e Inter:

«Dopo aver parlato con Cardinale credo che la sua determinazione sia tale per cui credo e sono convinto che nello spazio di due o tre anni vorrà posare la prima pietra del nuovo stadio. Non è detto che sia a La Maura, anche se a oggi è più avanti rispetto alle altre proposte. Da quello che mi ha detto Cardinale, se sarà a La Maura, sarà lo stadio del Milan solamente. Con l’Inter, nonostante io sia amico di Marotta, non ho ricevuto richieste di incontro e appena dovessero farsi sentire ascolterò le loro proposte».