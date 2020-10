Fonseca svela le carte: «In porta va Mirante, su Smalling…»

Paulo Fonseca in conferenza stampa ha svelato alcune scelte di formazioni riguardanti la sfida di domani sera: Smalling e Mirante

«Smalling sta bene, ma non è pronto per domani. Penso possa rientrare in Europa League. Mirante in porta? Sì, domani ci sarà lui. Decido partita per partita. Le punizioni? Dopo l’allenamento con 4-5 giocatori facciamo delle esercitazioni. Per me Pellegrini è il più forte in questo momento, ma ci sono anche Veretout, Mkhitaryan».