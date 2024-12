Fonseca Milan, il tecnico alza l’asticella: «Voglio vincere e portare in alto questo club». Le sue dichiarazioni alla vigilia della Roma

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico sulle ambizioni di questo club, anche in vista del 2025 che sta per iniziare.

AUSPICIO PER IL 2025 – «Voglio vincere più volte e portare la squadra ad un’altra classifica, più giusta rispetto alla nostra qualità. Questo è quello che voglio».