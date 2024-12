Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico alla vigilia di Milan Roma

Conferenza stampa Fonseca: le dichiarazioni in vista di Milan-Roma, gara valida per la 18esima giornata di Serie A

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, pochi minuti fa, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Roma di domani a San Siro.

«La Roma è la Roma. Un grande club e una grande città. Hanno una grande squadra con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto. Sempre speciale per me incontrarli. Ho amici a Roma ma domani quando entrerò in campo per giocare sarà come le altre squadre. Voglia di vincere e di fare una buona partita. E’ il mio unico obiettivo».

«Mi aspettavo di poter vedere Pulisic. Lui sta bene rispetto all’infortunio che ha subito ma negli ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia. Non si è allenato con noi e non sarò convocato. Loftus sta molto meglio, la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata è pronto per giocare, lo stesso Bennacer. Non ha la condizione fisica per fare 90 minuti ma giocherà. Musah e Rafa sono più in ritardo nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Saremmo comunque in 11».

«Abbiamo fatto allenare Theo negli ultimi giorni, ha bisogno di recuperare fisicamente. Ho parlato con lui, ha la consapevolezza che può fare molto meglio. Sono veramente positivo relativamente a Theo rispetto a come ha lavorato negli ultimi due giorni. Sono molto positivo. Giocherà? Aspettiamo domani».

«Jimenez è diverso da Leao. Leao è più forte nell’uno contro uno, l’altro è un giocatore veloce, più per cross e assist. E’ un calciatore di iniziativa individuale così come Rafa, non posso fare grandi paragoni. Ha giocato bene in quella posizione, per domani ho una certezza. Lui giocherà, vediamo se da terzino o da esterno».

«Per me no. Io rispetto chi la pensa così ma io non lo penso. Non ho questo feeling, siamo lontani dal finire il campionato. Se facciamo un paragone con le altre squadre, dire che solo Milan e Roma sono le delusioni penso che sia troppo».

«Sono contento di lui. I giocatori hanno alti e bassi, lui è ha giocato benissimo con Morata poi ha avuto un calo ma sono soddisfatto di lui. Giocherà domani? Non lo so».

«Noi stiamo pensando a tutte le situazioni. La società è attenta. Faremo consapevolmente tutt le scelte migliori per la squadra. Adesso sono molto concentrato sulla prossima partita e sulla Supercoppa ma siamo attenti. Tomori? Non ne abbiamo parlato, per me è una novità. Situazione normale, se ne dovremo parlare ne parleremo».

«Tomori è un gran professionista, cosa molto importante per me. Gioca o non gioca lavora sempre alla stessa maniera. Ha giocato, è stato in panchina. Questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra e per me è importante. Non posso assicurare ad un calciatore se giocherà di più da domani in avanti ma per me è importante».

«So chi giocherà domani. Bennacer non partirà dall’inizio. Quello che posso dire è che sono molto soddisfatto del suo ritorno. E’ molto motivato, sta lavorando bene e sta portando alla squadra tanta energia. Può essere importante per la squadra. Portare questa aggressività in allenamento, sarà molto importante in questa fase della stagione».

«Saelemaekers sa quello che penso di lui, sono soddisfatto che stia facendo bene e mi dispiace per non averlo. Chukwueze è un giocatore che lavora tanto per la squadra e si sacrifica molto. Poi manca le scelte finali, può essere più decisivo. Penso sia una questione di fiducia, deve migliorare. Stiamo lavorando su questo, aspettiamo che lui possa portare di più alla squadra negli ultimi metri».

