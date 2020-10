Fonseca: «Dzeko importantissimo come Ibra. Per lunedì è molto motivato»

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha così parlato del duello a distanza tra Dzeko e Ibrahimovic

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha così parlato del duello a distanza tra Dzeko e Ibrahimovic che andrà in scena lunedì sera a San Siro:

«Sono due giocatori importantissimi, ma non voglio fare paragoni non lavorando tutti i giorni con Ibrahimovic. Posso dire quanto Dzeko sia importante per noi. Sono due calciatori che giocano nella stessa posizione, con caratteristiche simili, ma per me conta che Edin sia un grande giocatore che sta bene e che è motivato».