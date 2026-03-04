Fondo Elliott, investimento da un miliardo di dollari per il rilancio di Pinterest: tutti i dettagli

Fondo Elliott, pronto l’investimento di un miliardo di dollari in Pinterest, tutti i dettagli della trattativa e la spesa economica dell’ex proprietà rossonera

Il Fondo Elliott, entità finanziaria statunitense nota per essere stata l’ex proprietario del Milan, ha deciso di puntare con decisione su Pinterest. La notizia, riportata originariamente da Bloomberg, conferma un impegno da 1 miliardo di dollari volto a sostenere il programma pluriennale di riacquisto di azioni proprie della società.

Strategia finanziaria e buyback

Il piano complessivo di riacquisto azioni ammonta a 3,5 miliardi di dollari ed è stato ratificato ieri dal Consiglio di Amministrazione. La piattaforma di ricerca visiva prevede inoltre di utilizzare 500 milioni di dollari di liquidità interna per ulteriori operazioni sul mercato. Il Fondo Elliott, che aveva già una partecipazione dal 2022, ha espresso grande ottimismo. L’amministratore delegato Bill Ready, manager esperto nel settore dei pagamenti digitali e dell’e-commerce, ha commentato: «L’investimento di Elliott è un forte voto di fiducia nel lavoro che abbiamo svolto per costruire il nostro business e nelle significative opportunità future per Pinterest».

Sfide di mercato e Intelligenza Artificiale

Nonostante l’entusiasmo, il percorso non è privo di ostacoli. Il mese scorso il titolo è crollato ai minimi di tre anni dopo previsioni di vendita al ribasso. Per rispondere alla crisi, la società ha operato tagli al personale a fine gennaio, decidendo di spostare il focus produttivo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Come evidenziato da Calcio e Finanza, il business pubblicitario di Pinterest ha risentito anche delle politiche commerciali dell’amministrazione guidata da Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti caratterizzato da un approccio protezionista.

Reazione dei mercati

Dopo l’annuncio dell’operazione del Fondo Elliott, le azioni sono balzate del 9% nel premarket, stabilizzandosi poi sopra il 6% con un valore di circa 18,5 euro. Il recupero resta comunque una sfida aperta, dato che dall’inizio dell’anno il titolo ha perso il 32%. L’accordo prevede l’acquisto di obbligazioni senior convertibili con un prezzo di conversione di 22,72 dollari per azione, con scadenza nel 2031.

