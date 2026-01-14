Fofana, muro altissimo del Milan e valutazione monstre per il centrocampista: serve questa cifra

Fofana, il Milan fissa ad oltre 40 milioni di euro il prezzo del centrocampista: pretendenti avvisate e permanenza scontata

Il rendimento di Youssouf Fofana sta attirando l’attenzione dei grandi club europei e non solo. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Daniele Longo su Calciomercato.com, il valore del centrocampista francese è letteralmente schizzato verso l’alto negli ultimi mesi, raggiungendo e superando la soglia dei 40 milioni di euro.

Fofana, sirene turche e stima di Allegri

Nonostante qualche critica recente per un calo di forma post-natalizio, Fofana resta un pezzo pregiatissimo dello scacchiere rossonero:

Interesse dal Galatasaray: Il club turco, dopo aver tentato l’affondo per Tomori, ha effettuato un sondaggio anche per il mediano francese. Tuttavia, la valutazione di oltre 40 milioni fatta dal Milan ha immediatamente raffreddato ogni velleità di trattativa.

Il club turco, dopo aver tentato l’affondo per Tomori, ha effettuato un sondaggio anche per il mediano francese. Tuttavia, la valutazione di oltre 40 milioni fatta dal Milan ha immediatamente raffreddato ogni velleità di trattativa. Il muro di Allegri: Il tecnico livornese considera Fofana un titolare inamovibile per l’equilibrio che garantisce tra i reparti. Dopo aver già respinto le avances dell’ Al-Ahli la scorsa estate, il club non ha intenzione di privarsene a metà stagione.

Il tecnico livornese considera Fofana un titolare inamovibile per l’equilibrio che garantisce tra i reparti. Dopo aver già respinto le avances dell’ la scorsa estate, il club non ha intenzione di privarsene a metà stagione. Plusvalenza potenziale: Acquistato dal Monaco nell’estate 2024 per circa 20 milioni più bonus, il Milan potrebbe oggi realizzare una plusvalenza netta in caso di cessione, ma l’obiettivo della società è blindarlo per il futuro.

I numeri della stagione

Fofana ha dimostrato di essere il vero equilibratore del centrocampo insieme a Rabiot e Modric. Con lui in campo dal primo minuto, il Milan ha mantenuto una media punti altissima, subendo pochissimi gol. Nonostante l’errore commesso contro il Genoa (uno scivolone che ha pesato sul risultato), Allegri ha ribadito pubblicamente la sua fiducia: «Il valore del giocatore è importante, ha fatto bene finora e continuerà a farlo».

