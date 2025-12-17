News
Fofana, Allegri sceglie la prudenza in vista del Napoli? Il centrocampista è recuperato ma il tecnico potrebbe scegliere lui
Non solo Rafael Leao: l’infermeria del Milan continua a svuotarsi nel momento più critico della stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha recuperato ufficialmente anche Youssou Fofana, reduce da uno stop di circa dieci giorni a causa di un problema muscolare.
Tuttavia, nonostante il rientro in gruppo, il centrocampista francese non dovrebbe essere rischiato dal primo minuto nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. L’orientamento del tecnico toscano è quello di farlo partire dalla panchina, utilizzandolo come risorsa a gara in corso.
Al suo posto, nel ruolo di mezzala destra, agirà Ruben Loftus-Cheek, incaricato di dare fisicità e inserimenti al centrocampo rossonero. Per Fofana si prospetta dunque un rientro graduale, volto a preservarne l’integrità fisica in vista di una possibile finale.