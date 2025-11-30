Fofana a TeleLombardia: «Scudetto? Ne parliamo a maggio. Devo migliorare nei primi 15 minuti di partita e vi spiego perchè»

Fofana, centrocampista del Milan, ha commentato a TeleLombardia l’importantissima vittoria ottenuta contro la Lazio

Protagonista di una gara in crescendo, Youssouf Fofana ha parlato in zona mista a San Siro ai microfoni di Telelombardia subito dopo la preziosa vittoria del Milan sulla Lazio. Il centrocampista francese, diventato ormai un perno nello scacchiere tattico di Allegri, ha voluto dedicare il successo al pubblico rossonero, che ha sostenuto la squadra fino all’ultimo secondo di sofferenza.

CUORE E PUNTI – «Questo è quello che i tifosi chiedono, proviamo a mettere tutto sul campo per vincere. Soprattutto per i nostri tifosi».

Oltre ai tre punti, il mediano ha sfiorato anche la gioia personale. C’è la consapevolezza che l’ambiente attenda una sua firma sul tabellino, ma Fofana preferisce anteporre l’integrità fisica alla gloria personale, promettendo comunque impegno massimo per sbloccarsi.

IL GOL MANCATO – «Bello, più bello se non mi facessi male. Va bene così, so che tanta gente aspetta un mio gol. Lavoro tanto, spero che arrivi il prima possibile». Un aspetto cruciale della sua intervista riguarda l’autocritica sulla gestione della gara. Spesso il giocatore parte con il freno a mano tirato per poi dominare nella ripresa, un difetto su cui sta lavorando per non esporre la difesa a rischi immediati.

Fofana e il motore diesel

MOTORE DIESEL – «Ci metto tempo per entrare nella partita, se subiamo gol nei primi 15′ non va bene. Lavoro su tutto questo».

In chiusura, non poteva mancare la domanda sulle ambizioni di classifica. Nonostante il primato momentaneo, Fofana mantiene i piedi ben saldati a terra, dribblando l’argomento con la stessa efficacia mostrata in campo e rimandando ogni verdetto alla fine del campionato.

SOGNO SCUDETTO – «Ne parliamo a maggio».