Fofana Milan, francese in dubbio per il Sassuolo. Allegri non vuole rischiare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Archiviata la preziosa vittoria ottenuta in trasferta contro il Torino, il Milan è subito tornato al lavoro ieri pomeriggio a Milanello. I rossoneri hanno iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida casalinga di domenica a mezzogiorno e mezza (12:30) contro il Sassuolo.

Nonostante il morale alto per i tre punti conquistati, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano richiamato per dare disciplina e concretezza alla squadra, deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni che sta decimando la rosa in punti cruciali. Le assenze costringeranno il mister a rivedere i piani tattici e a ricorrere probabilmente a soluzioni d’emergenza.

Fofana in Forte Dubbio: Muscoli in Allarme

Tra le tante defezioni che affliggono il Diavolo, spicca quella di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, pilastro del centrocampo e giocatore di grande dinamismo e interdizione, è ancora alle prese con un fastidio muscolare che non accenna a scomparire.

Le condizioni attuali di Fofana non gli permetterebbero di essere al 100% della forma fisica, rendendo la sua presenza in campo contro il Sassuolo altamente improbabile. L’assenza del mediano titolare rappresenta un problema significativoper Allegri, che dovrà trovare un sostituto all’altezza per garantire solidità e filtro davanti alla difesa.

Il Lavoro di Allegri e Lo Sguardo di Tare

Mentre Massimiliano Allegri si concentra sul lavoro sul campo, cercando di recuperare energie e definire gli undici titolari in base ai giocatori disponibili, dietro le quinte l’attività del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua abilità nello scouting e nella gestione del mercato, è frenetica.

Queste continue emergenze muscolari e i problemi di infortunio rappresentano un campanello d’allarme per il DS Tare, che nel mercato di gennaio potrebbe essere chiamato a intervenire non solo per rinforzare l’attacco, ma anche per incrementare la profondità della rosa a centrocampo e in difesa. Il problema Fofana non fa che rafforzare l’idea che l’organico del Club di Via Aldo Rossi necessiti di alternative affidabili per affrontare con successo il doppio impegno campionato-coppe.

La sfida contro il Sassuolo è cruciale per mantenere alta la classifica e il morale. I rossoneri dovranno dimostrare di saper reagire alle avversità, affidandosi alla disciplina tattica imposta da Allegri per sopperire alle assenze pesanti.