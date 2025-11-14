Fofana Milan, in difficoltà contro l’Entella e tra i peggiori in campo! Il francese… I dettagli. Segui le ultimissime

L’amichevole che il Milan ha disputato contro la Virtus Entella (conclusa con la sconfitta per 3-2), sebbene fosse principalmente un test per ritrovare la condizione di infortunati come Pulisic, Jashari ed Estupinan, ha messo in luce la discontinuità di Youssouf Fofana. Al minuto 34, un errore banale del centrocampista francese ha portato al momentaneo pareggio dell’Entella firmato da Adekanye, a causa di una palla persa dopo un tocco di troppo sotto pressione.

Nonostante l’errore in un match non ufficiale, l’episodio si inserisce in una stagione altalenante per Fofana, le cui prestazioni appaiono spesso al di sotto delle sue reali potenzialità.

Il Peso delle Aspettative di Allegri

Le aspettative su Fofana erano state poste molto in alto dal pragmatico allenatore Massimiliano Allegri. In una conferenza estiva, il tecnico livornese aveva citato il mediano insieme a Ruben Loftus-Cheek, chiedendo alla coppia un totale di “almeno 15 gol“.

Per l’inglese, noto per la sua propensione offensiva, l’obiettivo non è impensabile, ma per l’ex Monaco il discorso è diverso. Fofana, nel suo passato da rossonero, non si era mai spinto così tanto oltre la sua zona di competenza a metà campo. L’impressione è che, per una questione di caratteristiche, il centrocampista difensivo stia soffrendo la richiesta di maggiori compiti offensivi e inserimenti, finendo per “soffocare un po’” in campo.

Cura Allegri: Talento da Sbloccare

Nonostante la poca lucidità in alcune giocate, il talento di Fofana è indubbio, e la cura Allegri ha già prodotto i primi frutti positivi. Il giocatore, in fase di recupero palla, continua a lavorare bene (un punto di forza ereditato già dall’anno scorso) e i suoi tempi di inserimento sono spesso ottimi, portandolo in zone pericolose in supporto all’azione offensiva.

Il vero nodo critico resta la gestione del pallone in avanti. Il centrocampista 26enne appare spesso poco lucido nel momento decisivo: troppi errori tecnici anche a centrocampo e una tendenza a sbagliare i tempi di possesso, come dimostrato nell’errore che ha portato al gol dell’Entella.

La sfida per Massimiliano Allegri e per il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che valuta costantemente l’efficacia della rosa, è trovare la chiave tattica per sfruttare al massimo le caratteristiche di Fofana, trasformando la sua discontinuità in un rendimento costante e all’altezza del Diavolo.