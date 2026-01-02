 Fofana: «Dobbiamo avere 9 punti in più anche alla fine»
Fofana: «Vedremo se sarò al 150%. Dobbiamo avere 9 punti in più anche alla fine»

Fofana nel prepartita di Cagliari Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni per parlare del match in programma tra pochi istanti

Youssouf Fofana è intervenuto nel prepartita di Cagliari-Milan ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

TORNATO TITOLARE – «Sto bene ho lavorato per tornare il prima possibile tra i titolari, vedremo se oggi sarò 150%. Se abbiamo 9 punti in più rispetto allo scorso anno è sempre positivo, dobbiamo avere 9 punti in più anche alla fine».

GOL SUBITI CON LE PICCOLE«E’ vero che contro le piccole abbiamo più la palla quindi vogliamo più fare gol rispetto alle big ma lavoriamo su questo per prendere meno gol possibili».

