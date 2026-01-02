Fofana: «Vedremo se sarò al 150%. Dobbiamo avere 9 punti in più anche alla fine»

Fofana nel prepartita di Cagliari Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni per parlare del match in programma tra pochi istanti

Youssouf Fofana è intervenuto nel prepartita di Cagliari-Milan ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

TORNATO TITOLARE – «Sto bene ho lavorato per tornare il prima possibile tra i titolari, vedremo se oggi sarò 150%. Se abbiamo 9 punti in più rispetto allo scorso anno è sempre positivo, dobbiamo avere 9 punti in più anche alla fine».

GOL SUBITI CON LE PICCOLE – «E’ vero che contro le piccole abbiamo più la palla quindi vogliamo più fare gol rispetto alle big ma lavoriamo su questo per prendere meno gol possibili».