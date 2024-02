Florenzi sogna il ritorno in Nazionale: ha svelato questo obiettivo prima di Rennes Milan

Florenzi sogna il ritorno in Nazionale: ha svelato questo obiettivo in conferenza stampa prima di Rennes Milan

Il terzino del Milan Florenzi ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes. L’italiano ha anche parlato del possibile ritorno in Nazionale che si potrebbe meritare continuando a giocare bene con i rossoneri.

RITORNARE IN NAZIONALE – «So quali sono le mie forze, i miei difetti tra virgolette che ho cercato sempre di migliorare. La continuità di quest’anno è data dal lavoro quotidiano, fatto di allenamenti, sedute specifiche che mi hanno aiutato a trovare bene la condizione. Devo continuare così per il Milan in primis, poi se dovesse arrivare la convocazione in Nazionale ne sarei felice».

LA CONFERENZA STAMPA DI FLORENZI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN