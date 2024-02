Conferenza stampa Florenzi: «Contro il Rennes non è ancora finita. Ecco cosa è successo dopo Monza»

Conferenza stampa Florenzi: le parole alla vigilia di Rennes Milan, sfida valida per il ritorno degli spareggi di Europa League

Il Milan riparte dal 3-0 casalingo contro il Rennes, con i rossoneri che hanno di fatto quasi blindato la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Nel giorno di vigilia, mercoledì 21 febbraio, Alessandro Florenzi ha parlato in conferenza stampa alle 19.30 per presentare il match davanti ai media. Milannews24 ha seguito LIVE le sue parole.

VOLTARE PAGINA DOPO IL MONZA – «Noi cerchiamo di girare pagina dopo ogni partita, perché ogni partita è una storia a sé, nella vittoria, nella sconfitta. Sappiamo gli errori commessi, però siamo molto tranquilli e siamo determinati a giocare la partita di domani».

HA DETTO QUALCOSA ALLA SQUADRA DOPO IL MONZA – «Dico la verità, no. Siamo determinati per domani, sappiamo cosa vogliamo e sappiamo ciò che dobbiamo fare dentro al campo. Stiamo bene, levata Monza veniamo da risultati ottimi. Siamo sulla buona strada per fare un buon percorso anche in Europa. La partita di domani è importante e non è finita».

RITORNARE IN NAZIONALE – «So quali sono le mie forze, i miei difetti tra virgolette che ho cercato sempre di migliorare. La continuità di quest’anno è data dal lavoro quotidiano, fatto di allenamenti, sedute specifiche che mi hanno aiutato a trovare bene la condizione. Devo continuare così per il Milan in primis, poi se dovesse arrivare la convocazione in Nazionale ne sarei felice».

LA SUA STORIA IN EUROPA LEAGUE – «Se non ricordo male ho fatto anche un gol, forse con lo Slavia Praga al volo. L’aneddoto più bello potrebbe essere quello da scrivere quest’anno, un desiderio da riuscirci col Milan».