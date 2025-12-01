Florenzi incorona Leao a Sky: «È il più forte della Serie A. Allegri ha fatto una mossa semplice e geniale. Ecco quale»

Florenzi Leao: l’ex terzino del Milan analizza la svolta tattica. La solidità difensiva e la libertà davanti hanno trasformato Rafa nel migliore del campionato

Ospite negli studi di Sky Calcio Club, l’ex terzino rossonero Alessandro Florenzi ha offerto una lettura lucida e puntuale sulla metamorfosi tattica di Rafael Leao, protagonista assoluto nelle ultime settimane nel nuovo ruolo di centravanti. In diretta, Florenzi ha risposto alla domanda su quale sia la posizione ideale per il portoghese, spiegando che molto dipende dall’impostazione che si vuole dare alla squadra, ma lodando l’intuizione del tecnico. Secondo l’opinionista, Max Allegri ha compiuto un’operazione molto semplice ma efficace: ha pensato prima di tutto alla solidità della squadra.

Il passaggio alla difesa a 3, che in realtà si trasforma spesso in una linea a 5, unito alla presenza di tre centrocampisti solidi, ha creato la base perfetta per sostenere le due punte. La vera svolta per Rafa è arrivata quando la squadra ha iniziato ad avere solo lui come punto di riferimento offensivo. Florenzi ha citato un momento preciso come spartiacque della stagione: la sfida Juve-Milan. In quell’occasione, complice anche l’infortunio di Christian Pulisic, ci si chiedeva cosa volesse fare Leao “da grande”. La risposta del campo è stata inequivocabile: da quel momento il numero 10 ha messo a referto 5 gol e un assist.

Florenzi, che elogio a Leao!

L’analisi di Florenzi si chiude con un’investitura totale, che va oltre i discorsi tattici. Che giochi largo a sinistra o che agisca centralmente, per l’ex compagno non ci sono dubbi: per le qualità che ha, Leao è sicuramente il giocatore più forte in Serie A. Una sentenza che certifica la crescita esponenziale del talento portoghese sotto la guida di Allegri.