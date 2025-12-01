Florenzi, clamoroso retroscena su Lautaro Martinez! L’ha detto veramente, non se lo aspettava nessuno

Florenzi Lautaro Martinez: l’ex terzino del Milan svela a Sky i segreti del capitano dell’Inter e spiega come usa il fisico per dominare i difensori

Ospite negli studi di Sky Sport, Alessandro Florenzi ha offerto un punto di vista tecnico molto interessante, analizzando le caratteristiche di uno degli avversari più difficili da marcare nel campionato italiano. L’ex terzino del Milan, che conosce bene le dinamiche dei derby e dei duelli ad alta intensità, si è soffermato sullo stile di gioco di Lautaro Martinez, svelando i “trucchi del mestiere” che rendono l’argentino letale non solo in fase realizzativa, ma anche nella gestione della palla spalle alla porta. Secondo Florenzi, la grandezza del capitano dell’Inter non risiede solo nella tecnica, ma nell’uso scaltro e costante della fisicità per disorientare il marcatore diretto.

L’analisi dell’ex difensore rossonero si concentra sulla capacità del Toro di cercare il contatto fisico preventivo. Non si tratta di aspettare il passaggio, ma di crearsi lo spazio necessario attraverso l’uso del corpo, “lavorando” il difensore ai fianchi prima ancora che l’azione si concretizzi.

Florenzi, retroscena su Lautaro Martinez

PAROLE – «Lautaro prima che arriva il pallone ti viene addosso, e te ne dà una. Poi mentre sta arrivando ancora, ti dà un’altra botta, e poi prende la palla. Se lui aspetta la palla, non la prende, ma se mentre arriva il pallone “io te meno”, la palla la prende lui».

Questa descrizione colorita ma efficace evidenzia la “cattiveria” agonistica necessaria nel calcio moderno. Florenzi spiega chiaramente che se Lautaro giocasse in modo statico, verrebbe anticipato; la sua forza sta proprio in quel «io te meno» metaforico, ovvero nell’imporre la propria presenza fisica per sbilanciare l’avversario e assicurarsi il possesso. Un attestato di stima professionale da parte di chi, con la maglia del Milan, ha dovuto affrontare spesso queste situazioni sul campo.