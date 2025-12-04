Florenzi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche della sua passione per i numeri

Per la consueta rubrica “L’album dei ricordi” oggi La Gazzetta dello Sport intervista Alessandro Florenzi. Una vita alla Roma, un’esperienza al Milan e tanto altro.

L’ex rossonero ha risposto così alla domanda sulla sua passione per i numeri, nell’aneddoto c’è anche la scelta del suo numero di maglia.

LA PASSIONE PER LA NUMEROLOGIA – «Seguendo un podcast e leggendo qualche libro. Se uno somma i numeri della sua data di nascita viene fuori una cifra da 1 a 9: a me è uscito il 7, e l’unico anno in cui ho vinto lo scudetto, al Milan, avevo il 25, 2+5 fa 7. Vede? Colleghi tante cose…».

