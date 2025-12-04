Connect with us

Florenzi, passione numerologia: «L'anno dello Scudetto, avevo il 25... poi colleghi tante cose»

De Zerbi senza filtri: «Rabiot? Situazione degenerata, servivano regole». E su Estupinan al Milan…

Gravina senza filtri sulla Nazionale: «Spalletti non l'avrei mandato via neanche dopo Norvegia-Italia». Il retroscena Gattuso

Allegri non pensa alla Supercoppa Italiana e predica calma: le parole prima della Lazio non lasciano dubbi

De Zerbi e l'amore per il Milan: «È stata la mamma calcistica per me». Simpatia particolare per i rossoneri

2 minuti ago

florenzi

Florenzi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche della sua passione per i numeri

Per la consueta rubrica “L’album dei ricordi” oggi La Gazzetta dello Sport intervista Alessandro Florenzi. Una vita alla Roma, un’esperienza al Milan e tanto altro.

L’ex rossonero ha risposto così alla domanda sulla sua passione per i numeri, nell’aneddoto c’è anche la scelta del suo numero di maglia.

LA PASSIONE PER LA NUMEROLOGIA – «Seguendo un podcast e leggendo qualche libro. Se uno somma i numeri della sua data di nascita viene fuori una cifra da 1 a 9: a me è uscito il 7, e l’unico anno in cui ho vinto lo scudetto, al Milan, avevo il 25, 2+5 fa 7. Vede? Colleghi tante cose…».

