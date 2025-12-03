Connect with us

De Zerbi e l'amore per il Milan: «È stata la mamma calcistica per me». Simpatia particolare per i rossoneri

Pellegatti frena il mercato Milan di gennaio: «Se non ci saranno cessioni, non ci saranno acquisti. Thiago Silva...»

Allegri e la Coppa Italia: «È come se fosse una finale, è una partita secca. Ho ricordato a tutti questa cosa»

Caressa promuove il Milan solido di Allegri: «Arriverà in fondo». L'importanza di Rabiot e il nuovo Leao

Borriello tra ricordi e presente: «Al Milan manca un nove puro alla Giroud. Su Allegri e lo scudetto...»

De Zerbi ricorda l’esperienza in rossonero: un legame con la vecchia società che non si spezza. Le dichiarazioni del tecnico del Marsiglia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’attuale allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha ricordato la sua esperienza da calciatore con la maglia del Milan, squadra verso la quale ha sempre nutrito un particolare sentimento.

L’ex tecnico di Sassuolo e Brighton ha espresso la sua profonda gratitudine verso il club rossonero, che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera: «Il Milan è stata la mamma calcistica per me, sono legatissimo alla vecchia società. Mi ha aiutato ad avere spazio nel calcio. Ho una simpatia particolare per il Milan».

Nonostante la sua carriera lo abbia portato in giro per l’Europa, De Zerbi mantiene un legame speciale con l’ambiente milanista, un sentimento di affetto che va oltre il campo. Le sue parole confermano la passione e il riconoscimento verso il Milan, che gli ha permesso di spiccare il volo nel mondo del calcio professionistico.

