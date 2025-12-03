De Zerbi e l’amore per il Milan: «È stata la mamma calcistica per me». Simpatia particolare per i rossoneri

De Zerbi ricorda l’esperienza in rossonero: un legame con la vecchia società che non si spezza. Le dichiarazioni del tecnico del Marsiglia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’attuale allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha ricordato la sua esperienza da calciatore con la maglia del Milan, squadra verso la quale ha sempre nutrito un particolare sentimento.

L’ex tecnico di Sassuolo e Brighton ha espresso la sua profonda gratitudine verso il club rossonero, che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera: «Il Milan è stata la mamma calcistica per me, sono legatissimo alla vecchia società. Mi ha aiutato ad avere spazio nel calcio. Ho una simpatia particolare per il Milan».

Nonostante la sua carriera lo abbia portato in giro per l’Europa, De Zerbi mantiene un legame speciale con l’ambiente milanista, un sentimento di affetto che va oltre il campo. Le sue parole confermano la passione e il riconoscimento verso il Milan, che gli ha permesso di spiccare il volo nel mondo del calcio professionistico.

