De Zerbi rincara la dose: «Vengo dalla strada e non ho mai visto una rissa come quella di Rabiot e Rowe. Ringrazio il Milan per questa cosa ». Le ultime

L’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha commentato apertamente, sulle colonne de Il Corriere della Sera, l’episodio che ha scosso il suo spogliatoio e che ha portato al trasferimento estivo di Adrien Rabiot al Milan.

Il tecnico, noto per il suo calcio propositivo, non ha negato la gravità dello scontro fisico tra Rabiot e il compagno Rowe: «Mai. E io vengo dalla strada», ha ammesso De Zerbi, stupito dall’intensità della rissa.

Tuttavia, l’episodio ha avuto un effetto inatteso e positivo sul club: «Ma ci ha fatto bene», ha spiegato. La rottura è stata definitiva e necessaria quando Rabiot «non ha voluto fare un passo indietro». La scelta della società di fare a meno del calciatore, in seguito trasferitosi al Milan, ha ristabilito l’autorità e la coesione all’interno del gruppo.

I Pilastri del Suo Calcio

De Zerbi ha anche colto l’occasione per ringraziare le figure che hanno plasmato il suo approccio, citando l’influenza della sua formazione giovanile, inclusa l’esperienza nel Milan e la disciplina impartitagli dalla madre laureata in Lettere che lo «ha obbligato a studiare».

Ha concluso ribadendo la sua filosofia: il succo del suo lavoro è far emergere il suo «pensiero» attraverso «tutti i miei giocatori», confermando che la gestione umana e tattica della squadra è la sua priorità assoluta.