Florenzi racconta la sua storia in Europa League: «Feci un gol contro lo Slavia Praga al volo. Ma ora col Milan…» Le dichiarazioni in conferenza

Il terzino del Milan Florenzi ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes raccontando la sua esperienza in Europa League, vissuta soprattuto con la maglia della Roma.

LA SUA STORIA IN EUROPA LEAGUE – «Se non ricordo male ho fatto anche un gol, forse con lo Slavia Praga (il calciatore si è poi corretto citando l’Austra Vienna ndr.)al volo. L’aneddoto più bello potrebbe essere quello da scrivere quest’anno, un desiderio da riuscirci col Milan».

LA CONFERENZA STAMPA DI FLORENZI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN