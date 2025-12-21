Florenzi catechizza Leao: consiglio al portoghese da parte dell’ex compagno. Le parole

Florenzi, ex calciatore del Milan, ha dato un importante consiglio all’ex compagno di squadra Rafael Leao: le dichiarazioni

Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi, ormai ospite fisso negli studi di Sky dopo il ritiro avvenuto la scorsa estate, ha analizzato con franchezza l’atteggiamento di Rafael Leao. L’ex terzino rossonero ha sottolineato come il lavoro sporco degli attaccanti sia fondamentale non solo tatticamente, ma soprattutto per il morale del gruppo.

Il “patto” tra compagni

Florenzi ha spiegato come l’impegno difensivo di un fuoriclasse influenzi la percezione dei compagni di reparto:

Fiducia collettiva: Se un difensore vede l’attaccante rientrare con costanza, è più propenso a sacrificarsi ulteriormente.

Se un difensore vede l’attaccante rientrare con costanza, è più propenso a sacrificarsi ulteriormente. Il perdono dell’errore: “Se vedo che torni tre volte e una no, quella volta te la perdono e corro anche per te”, ha dichiarato Florenzi, evidenziando che la stima della squadra si guadagna con il sacrificio.

Leao sotto la gestione Allegri

L’ex calciatore ha comunque lodato la crescita di Rafa sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nonostante le critiche sulla fase di ripiegamento, Florenzi considera il portoghese “il più forte della Serie A”, sottolineando però che a 26 anni deve ancora compiere l’ultimo step mentale per diventare un leader totale e costante.