Leao Milan, Florenzi esalta il portoghese a Sky Calcio Club. Le dichiarazioni.

Le recenti, straordinarie prestazioni di Rafael Leão nel ruolo di attaccante centrale hanno acceso il dibattito sul suo posizionamento ideale in campo. A fornire un’analisi tattica dettagliata e un’investitura importante al talento portoghese è stato Alessandro Florenzi, ex terzino del club rossonero e attualmente in forze al Napoli, intervenuto come ospite a Sky Calcio Club.

L’Analisi di Florenzi: Leão, il Più Forte della Serie A

Florenzi, campione d’Europa con la Nazionale, non ha avuto dubbi nell’esprimere il suo giudizio sul valore assoluto dell’ala del Diavolo: “Sicuramente per me il più forte in Serie A per le qualità che ha“. Un’affermazione che sottolinea l’ammirazione per le doti tecniche e la potenza fisica di Leão, indipendentemente dalla posizione occupata.

L’ex terzino del Milan ha evidenziato come le prestazioni dell’attaccante siano cresciute esponenzialmente da quando ha assunto un ruolo centrale, in particolare dopo una partita chiave: “Era Juve-Milan e da lì abbiamo detto che bisognava capire cosa volesse fare Rafa da grande. Da lì ha fatto 5 gol e un assist“. Questi numeri dimostrano la maturità e l’efficacia raggiunte dal giocatore quando è chiamato ad essere il riferimento offensivo primario.

Il Piano Tattico di Allegri: Solidità e Leão Punto di Riferimento

Il cuore dell’analisi di Florenzi si è concentrato sulla visione tattica di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di recente insediamento sulla panchina del club meneghino. Secondo l’ex difensore, la scelta di schierare Leão centravantinon è casuale, ma parte da una priorità del mister: la solidità difensiva.

Florenzi ha spiegato: “Quello che ha fatto Allegri è stato molto semplice. Ha pensato prima alla solidità della squadra“. Per raggiungere questo scopo, l’allenatore ha adottato un modulo che garantisse equilibrio: “Prima si è messo a 3, ma è una difesa a 5, per dare più solidità, ha messo tre centrocampisti e ha messo due punte“.

In questo nuovo assetto, l’impiego di Leão come unica vera punta di riferimento è diventato cruciale. L’ex giocatore ha chiosato: “Rafa cambia quando tutta la squadra ha solo lui come punto di riferimento davanti“. L’intuizione di Allegri, quindi, è stata quella di valorizzare la sua velocità e la sua capacità di rompere le difese in spazi centrali, sfruttando al contempo la copertura massiccia fornita dal resto della squadra.

Sia che giochi a sinistra, sia che giochi davanti, la sua influenza sul gioco dei rossoneri è innegabile. L’efficacia di questa nuova impostazione tattica rafforza il lavoro del nuovo direttore sportivo Igli Tare che, con l’arrivo di Allegri, sta costruendo un Milan più solido e pragmatico, capace di esaltare le qualità dei suoi campioni come Leão.