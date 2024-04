Fischi Leao, Pioli difende il portoghese: «Non mi preoccupa, mi aspetto che risponda così». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha difeso Rafael Leao, fischiato al momento della sostituzione, nel post partita di Milan Roma. Ecco le parole del tecnico rossonero sul portoghese in vista dei prossimi impegni e in particolare sul ritorno dei quarti di finale di Europa League:

PAROLE – «Leao? Non mi preoccupa, mi aspetto risponda come gli altri con orgoglio, per ribaltare il risultato, ci possiamo riuscire se miglioriamo la prestazione»