Fiorentina Udinese 5-1: prima vittoria in campionato per i Viola di Vanoli. Il resoconto del match

Fiorentina Udinese 5-1: la squadra di Paolo Vanoli centra la prima fondamentale vittoria in campionato. Il resoconto del match
La 16ª giornata di Serie A segna la fine di un incubo per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che conquista i primi tre punti stagionali travolgendo l’Udinese per 5-1. Una vittoria vitale che permette ai viola di salire a quota 9 punti, accorciando le distanze dal Pisa e riaccendendo le speranze salvezza prima di Natale.
Fiorentina Udinese, la cronaca: tra dominio e tensione
La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa: dopo soli 8 minuti, il portiere friulano Okoye commette un’ingenuità clamorosa bloccando il pallone con le mani fuori area. Rosso diretto e Udinese in dieci.
- Show Viola: Dopo un palo di Gudmundsson, Mandragora apre le marcature su schema da punizione. Nonostante il vantaggio, il clima al Franchi resta incandescente: il lancio di fumogeni e petardi da parte della Fiesole (in polemica con la società) costringe l’arbitro a sospendere il match per alcuni minuti.
- Goleada: Al rientro, la Fiorentina dilaga. Gudmundsson raddoppia e il giovane Ndoru cala il tris prima dell’intervallo. Nella ripresa sale in cattedra Moise Kean, autore di una doppietta d’autore che annulla lo splendido gol della bandiera di Solet.