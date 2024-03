Fiorentina Milan, Manzo analizza: «Il calcio di Italiano mette quasi sempre in difficoltà i rossoneri. Ecco che tipo di partita sarà». Le parole

L’ex calciatore di Milan e Fiorentina Andrea Manzo ha analizzato a Radio FirenzeViola il match di sabato sera.

PAROLE – «Italiano quando deve far risultato non delude. Stavolta è in una di quelle situazioni in cui si può esaltare. La Fiorentina di Italiano gioca un calcio che mette in difficoltà quasi sempre il Milan. Sarà una partita aperta, perché dall’altra parte il Milan sta bene. La Fiorentina è ferma da qualche giorno in più per la perdita di Joe Barone. Forse questo stop può essere servito a ricaricare le pile a livello fisico».