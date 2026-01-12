Fiorentina Milan, era in Tribuna al Franchi: Gabbia e Ricci osservati speciali

Fiorentina Milan – In Tribuna al Franchi c’è chi ha osservato con molta attenzione la prestazione tra gli altri di Matteo Gabbia e Samuele Ricci

La sfida del “Franchi” tra la Fiorentina e il Milan, conclusasi con un pareggio per 1-1 che lascia invariate le ambizioni di alta classifica di entrambe le formazioni, non è stata solo una battaglia tattica tra campo e panchina. In tribuna autorità, gli occhi attenti degli addetti ai lavori hanno notato una presenza d’eccezione: Gennaro Gattuso, l’ex grintoso centrocampista e attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. La sua visita a Firenze, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è stata casuale, ma legata alla necessità di monitorare da vicino i profili più interessanti in vista dei prossimi impegni internazionali.

Gli osservati speciali di Massimiliano Allegri

Sotto la lente d’ingrandimento del CT sono finiti in particolare due pilastri della formazione guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese plurititolato noto per la sua gestione pragmatica e l’equilibrio tattico. Il primo nome sulla lista di Gattuso è quello di Matteo Gabbia, il difensore centrale cresciuto nel vivaio del Diavolo che, grazie a una maturità acquisita nel tempo, è diventato un leader silenzioso della retroguardia. La sua capacità di lettura e il senso della posizione lo rendono un candidato ideale per rinforzare il pacchetto difensivo dell’Italia.

Accanto a lui, l’attenzione si è spostata su Samuele Ricci, il geometra del centrocampo dotato di un’eleganza tecnica sopraffina e di una visione di gioco che ricorda i grandi registi del passato. Il classe 2001, pedina fondamentale nello scacchiere dei rossoneri, rappresenta il futuro della mediana azzurra, capace di dettare i ritmi e garantire qualità nella transizione offensiva.

Un Milan tra Nazionale e obiettivi di club

La prestazione offerta dalla compagine rossonera a Firenze ha confermato la solidità dei singoli, nonostante il risultato di parità. Per la società di via Aldo Rossi, avere i propri gioielli sotto l’occhio vigile della Nazionale è motivo di orgoglio, ma aumenta anche la pressione mediatica su elementi chiave come Gabbia e Ricci.

Il pareggio di ieri sera, caratterizzato da un equilibrio spezzato solo da fiammate individuali, ha permesso a Gattuso di raccogliere dati preziosi non solo sullo stato di forma dei singoli, ma anche sulla loro tenuta mentale in contesti caldi e competitivi. In un calcio italiano sempre più alla ricerca di identità, i giovani talenti del Milan sembrano pronti a prendersi la scena, sia sotto la Madonnina che con la maglia azzurra.