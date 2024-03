Fiorentina Milan: Pioli ANNUNCIA un assente, non ci sarà al Franchi! E Pulisic…

Fiorentina-Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa ha annunciato l’assenza di Simon Kjaer: valutazioni su Christian Pulisic

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Kjaer e Pulisic:

COME HA VISTO IL GRUPPO – «Il gruppo si è diviso in due. Chi è rimasto a casa ha recuperato energie e ha lavorato bene. Chi è andato via, a parte Kjaer che è tornato con un affaticamento e non ci sarà domani a scopo precauzionale, con gli altri ci siamo visti ieri. L’unico impegnato tanto è stato Pulisic con gli USA, lo valuterò bene ma mi sembrava in buone condizioni».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-MILAN