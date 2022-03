Il Portogallo di Rafa Leao si qualifica alla finale playoff del Mondiale in Qatar. La gioia dell’attaccante del Milan sui social

Il Portogallo di Rafa Leao si qualifica alla finale playoff del Mondiale in Qatar. Dopo un primo tempo in controllo chiuso in vantaggio di due gol, i lusitani hanno rischiato di subire una clamorosa rimonta avviata da Yilmaz e non conclusa dallo stesso attaccante che ha fallito il rigore del pari, salvo poi trovare il gol della sicurezza con Nunes.

L’assist decisivo in quest’ultimo gol è stato dell’attaccante del Milan, entrato nel finale al posto di Otavio. All’indomani della vittoria, proprio il portoghese ha festeggiato la qualificazione riporponendo sui social il video del suo assit