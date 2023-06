Galli a Sky: «Addio Maldini Milan? Ecco cosa penso»

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando l’addio di Maldini al Milan. Ecco le sue parole

ADDIO – «Difficile farsi un’idea, ha colpito un pò tutti, nessuno se lo aspettava in un momento comunque positivo. E’ chiaro che per come sono legato a Paolo è stato doloroso vedere questa scelta, le società hanno i loro obiettivi e non guardano in faccia a nessuno».

IL PERCORSO DI MALDINI AL MILAN – «Non spetta a me giudicarlo, quando si parla di Paolo si parla di Massara e una struttura di lavoro di un certo tipo, importante, un lavoro bello che ha portato giocatori di qualità, c’è stato qualche giocatore che non ha performato per quello che ci si aspettava però fa parte del lavoro, è un incidente di percorso».

SPOGLIATOIO SENZA MALDINI – «Io non ho mai vissuto questo tipo di esperienza, non saprei dire, il mio riferimento è sempre stato il Milan inteso come società, tifoseria, maglia. C’è qualche giocatore più legato a Paolo ma bisogna essere professionisti».

RUOLO DI PIOLI CHE CAMBIA – «Quello che so lo leggo dai giornali».

FINALE FIORENTINA WEST HAM – «È una finale difficilissima così come quella dell’Inter contro il Manchester City mi auguro che la viola possa ripetere la vittoria di Mourinho e la Roma, anche se sono innamoratissimo delle squadre inglesi».