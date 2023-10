Filippo Galli: «Senza il derby, la difesa del Milan sarebbe la migliore della Serie A. Pioli...»

Filippo Galli: «Senza il derby, la difesa del Milan sarebbe…». Le parole dell’ex rossonero sui quattro difensori titolari e Maignan

Intervistato da Tuttosport, Filippo Galli ha parlato della difesa del Milan: da Tomori a Maignan, passando per Thiaw. Di seguito le sue dichiarazioni:

LA DIFESA – «Se non ci fosse stato quell’incidente nel derby, la difesa del Milan sarebbe stata la migliore di tutta la Serie A. Pioli ha in mano una difesa che ha trovato solidità. E oggi è fondamentale saper difendere individualmente ma anche come squadra. E il Milan lo fa»

TOMORI – «Continua a crescere. In campo ha raggiunto quella consapevolezza che lo ha reso un giocatore fondamentale per il Milan. Deve migliorare sotto l’aspetto dell’irruenza, deve saper gestire quella sua aggressività»

THIAW – «È un giocatore molto attento, non è quasi mai falloso. Un giocatore giovane, con margini di miglioramento»

THEO HERNANDEZ – «Lui da campione ha assecondato la richiesta di Pioli di pensare alla fase difensiva. Con Leao forma una coppia incredibile»

CALABRIA – «Qualche guaio fisico l’ha messo in difficoltà, ma se l’è cavata sempre bene»

MAIGNAN – «Un difensore aggiunto anche nella fase di costruzione. Nessuno ha uno come Mike»