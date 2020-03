FIFA, al vaglio ipotesi fondo d’urgenza da 2,5 miliardi di euro per i club in difficoltà

Coronavirus: la FIFA sta studiando l’ipotesi di istituire un fondo d’urgenza per aiutare le società in difficoltà economica

L’attuale situazione di emergenza scaturita dalla diffusione del Coronavirus impone, in ogni settore, l’attuazione di misure mirate per bilanciare e ammortizzare le difficoltà economiche che sicuramente si verificheranno.

Per quanto riguarda il calcio, come riportato da Sportitalia, la FIFA ha intenzione di istituire un fondo d’urgenza da 2,5 miliardi di euro per sostenere i club in grave difficoltà economica a causa della pandemia in atto. Sono state diverse infatti le federazioni calcistiche a chiedere aiuto all’organo superiore: bisogna evitare eventuali rischi di collassi finanziari.