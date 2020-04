Felipe Melo chiama Zlatan Ibrahimovic al Palmeiras. Vuole vincere la Copa Libertadores insieme allo svedese

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic parrebbe sempre più un rebus. Lo svedese tornerà in Italia per concludere la stagione con la maglia rossonera ma dopodiché chiederebbe un ingaggio pari a 6 milioni di euro, cifra che non sarebbe in linea con il progetto Elliott.

A questo punto ecco subentrare Felipe Melo. Zlatan lo volle con sé sia all’Inter che al Milan di Allegri. Ora, il brasiliano vorrebbe ricambiare la fiducia, offrendogli la possibilità di raggiungerlo al Palmeiras per vincere la Copa Libertadores. Lo riporta il Corriere dello Sport.