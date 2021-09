Federica Zillé, nota giornalista di DAZN, è intervenuta ai microfoni di Radio Rossonera per parlare del Milan. Ecco le sue parole

Federica Zillé, nota giornalista di DAZN, è intervenuta ai microfoni di Radio Rossonera per parlare del Milan. Ecco le sue parole:

Sul prima rete di Maldini con il Milan: «Ho vissuto un momento storico, piuttosto emozionante. Appena abbiamo saputo che Daniel partiva titolare abbiamo ricercato le immagini di quel Fiorentina Milan del 2009, in cui in tribuna si vedeva chiaramente quel bambino biondino piccolino che domenica ha giocato, si è sbattuto molto in fase di contenimento e ha segnato».

Il Milan di quest’anno: «C’è molta consapevolezza. Nonostante Pioli resti sembre abbottonato, i rossoneri in questa stagione sono davvero solidi e sono più convinti dei loro mezzi. Anche le assenze non stanno scalfendo l’ambiente, è proprio un grande gruppo».

