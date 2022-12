Fattore Leao: il Milan lo attende, il rinnovo non lo distrae

Il casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Leao. In attesa di eventuali accordi il portoghese non si lascia distrarre anzi..

Come riportato da la Gazzetta dello Sport in Qatar Leao ha sperimentato che cosa significa giocare lontano dal Milan: il posto non è garantito e i gol possono non bastare a ribaltare le gerarchie. Ci sono buone probabilità che il Rafa del 2023 sia ancora più determinato, letale sotto porta, discretamente allenato e concentrato sugli obiettivi del club.