Fassone: «Lotta scudetto? Queste due squadre sono le favorite». Le parole dell’ex ad del Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, Marco Fassone ha detto la sua su Inter, Milan, Napoli e Juve per la lotta scudetto in Serie A.

LE PAROLE – «Le quattro grandi non sono nelle migliori condizioni possibili. Il Napoli non è assolutamente tagliato fuori dalla lotta allo scudetto. Le quattro grandi non sono nelle migliori condizioni possibili. La Juventus mi ricorda quella post Calciopoli. L’Inter è la più compatta e più solida, ma non si sa se la proprietà tra 6 mesi sarà la stessa o meno. La battaglia ci sarà, forse in questo momento Inter e Juventus sono le favorite».