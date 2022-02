Ferrari: «Il Milan non poteva prendere Botman a gennaio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabrizio Ferrari ha spiegato come il Milan non potesse prendere Sven Botman nel mercato invernale: le sue parole

Fabrizio Ferrari, intervenuto a Stadio Aperto, ha parlato della trattativa Milan-Lille per Botman:

«Era impossibile per il Milan prendere Botman a gennaio con il Lille che non avrebbe avuto il tempo di andare a cercare dei talenti giovani. Adesso era complesso andare a comprare e convincere il Lille a liberarsi di tutti i giocatori. Il Lille si muoverà da qui a giugno per sostituire i giocatori che andranno via, per poi ripartire con un nuovo progetto. Sembra quasi che il Lille fosse una bottega da cui comprare in ogni modo, è comunque una squadra con un livello di calcio piuttosto importante. Non necessariamente deve vendere».